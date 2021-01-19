أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجولة الـ14 تُستكمل غدًا بـ3 مواجهات.. الهلال يواجه التعاون والنصر يستضيف الوحدة

Print
الجولة الـ14 تُستكمل غدًا بـ3 مواجهات.. الهلال يواجه التعاون والنصر يستضيف الوحدة الجولة الـ14 تُستكمل غدًا بـ3 مواجهات.. الهلال يواجه التعاون والنصر يستضيف الوحدة
ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وضمك على موعد مع الباطن

الجولة الـ14 تُستكمل غدًا بـ3 مواجهات.. الهلال يواجه التعاون والنصر يستضيف الوحدة

تُستكمل غدًا مواجهات الجولة الـ14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات.

ويلتقي ضمك بنظيره الباطن على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

يدخل ضمك هذه المواجهة وهو في المركز الأخير بـ9 نقاط، في المقابل يسعى الباطن للابتعاد عن المراكز المتأخرة؛ حيث يحتل المركز الـ13 بـ13 نقطة.

ويستقبل الهلال ضيفه التعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويتطلع الهلال إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية في الجولات الأخيرة المتمثلة في أربعة تعادلات، جعلت صدارته على المحك؛ حيث يمتلك الهلال في رصيده 25 متساويًا مع الشباب وبفارق نقطتين عن الثالث مع الأهلي، في المقابل يسعى التعاون لمواصلة النتائج الإيجابية واستغلال تراجع نتائج الهلال؛ إذ يتواجد التعاون في المرتبة الـ4 بـ21 نقطة.

وفي ختام مواجهات الجولة يستضيف النصر نظيره الوحدة على ملعب جامعة الملك سعود، في لقاء لن يكون سهلًا على الطرفين؛ حيث يسعى النصر لمواصلة النتائج الإيجابية بعد بداية متعثرة في بداية الموسم، ويحتل النصر المركز الـ10 في جدول الترتيب بـ17 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادلين وخسر 6 مباريات؛ فيما يأمل الوحدة التقدم أكثر في سلم الترتيب الذي يحتل المرتبة الـ7 بـ20 نقطة؛ حيث فاز في 6 مباريات وتعادل مرتين وخسر 5.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"

"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"

رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد

رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد

الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل

الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل

"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير

"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير

شبكة عيون الإخبارية