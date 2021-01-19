الجولة الـ14 تُستكمل غدًا بـ3 مواجهات.. الهلال يواجه التعاون والنصر يستضيف الوحدة

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ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وضمك على موعد مع الباطن

تُستكمل غدًا مواجهات الجولة الـ14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات.

ويلتقي ضمك بنظيره الباطن على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

يدخل ضمك هذه المواجهة وهو في المركز الأخير بـ9 نقاط، في المقابل يسعى الباطن للابتعاد عن المراكز المتأخرة؛ حيث يحتل المركز الـ13 بـ13 نقطة.

ويستقبل الهلال ضيفه التعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويتطلع الهلال إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية في الجولات الأخيرة المتمثلة في أربعة تعادلات، جعلت صدارته على المحك؛ حيث يمتلك الهلال في رصيده 25 متساويًا مع الشباب وبفارق نقطتين عن الثالث مع الأهلي، في المقابل يسعى التعاون لمواصلة النتائج الإيجابية واستغلال تراجع نتائج الهلال؛ إذ يتواجد التعاون في المرتبة الـ4 بـ21 نقطة.

وفي ختام مواجهات الجولة يستضيف النصر نظيره الوحدة على ملعب جامعة الملك سعود، في لقاء لن يكون سهلًا على الطرفين؛ حيث يسعى النصر لمواصلة النتائج الإيجابية بعد بداية متعثرة في بداية الموسم، ويحتل النصر المركز الـ10 في جدول الترتيب بـ17 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادلين وخسر 6 مباريات؛ فيما يأمل الوحدة التقدم أكثر في سلم الترتيب الذي يحتل المرتبة الـ7 بـ20 نقطة؛ حيث فاز في 6 مباريات وتعادل مرتين وخسر 5.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين