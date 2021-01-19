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تعرّف على مشروب شائع قد يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان!

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تعرّف على مشروب شائع قد يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان! تعرّف على مشروب شائع قد يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان!
قادر على درء نذيرين رئيسيين هما ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول

تعرّف على مشروب شائع قد يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان!

هناك نوعان من العقبات الهائلة التي تحول دون طول العمر: أمراض القلب والسرطان، ويمكن تعديل خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة بدرجات متفاوتة.

ويوفر اتباع نظام غذائي صحي وقائي ضد أمراض القلب والسرطان. وتشير الأدلة إلى أن شرب شاي الليمون يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر.

وتستمد الفوائد الصحية للقلب من شرب شاي الليمون، من قدرة النبات على درء نذيرين رئيسيين لأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

وفي دراسة قائمة على الملاحظة، أعطي 72 متطوعًا إما شاي الليمون أو الشاي الأخضر للشرب. وعانى أولئك الذين شربوا شاي الليمون من انخفاض معتدل في ضغط الدم الانقباضي وزيادة طفيفة في ضغط الدم الانبساطي.

وكان لديهم أيضًا معدل ضربات قلب أقل بشكل ملحوظ، كما ثبت أن عشبة الليمون تقلل ارتفاع نسبة الكوليسترول، وهي مادة دهنية يمكن أن تسد الشرايين.

ووفق ما نقله اليوم موقع " اليوم" أظهرت دراسة نشرت في مجلة Advanced Pharmaceutical Technology & Research أن مستخلص زيت عشبة الليمون، ساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الحيوانات.

وعلاوة على ذلك، أكدت الأبحاث التي أجريت على الفئران، السلامة على المدى الطويل لما يصل إلى 100 ملغ من زيت الليمون العطري يوميًّا.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان شاي الليمون له تأثيرات زيت الليمون نفسها.

وتشير الأبحاث إلى أن "السترال" الموجود في عشبة الليمون يمتلك قدرات قوية مضادة للسرطان، ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية.

وفي الواقع، يعتقد أن العديد من مكونات عشبة الليمون تساعد في محاربة السرطان.

ويحدث هذا إما عن طريق التسبب في موت الخلايا مباشرة، أو تعزيز نظام المناعة لديك بحيث يكون جسمك قادرًا بشكل أفضل على محاربة السرطان بمفرده.

ولتقوية الرابط، يستخدم شاي الليمون أحيانًا كعلاج مساعد أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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