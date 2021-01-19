الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين

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في افتتاح الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تُفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ5 لقاءات.

يفتتح فريقا الرائد والاتفاق منافسات الجولة عندما يلتقيان عند الـ3:40 عصرًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة. ويحل الرائد في المركز الـ14 بـ 13 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز الـ8 بـ18 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الـ 15 بـ 10 نقاط نظيره الاتحاد الذي يحتل المرتبة الـ 5 برصيد 21 نقطة في تمام الرابعة عصرًا.

وفي الخُبر يستقبل القادسية ضيفه الفتح على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) في الخبر عند الـ 5:50 مساء. ويحتل القادسية المركز الـ 9 بـ 18 نقطة، ويملك الفتح في رصيده 17 نقطة في المركز الـ 11.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض يلاقي الشباب نظيره الفيصلي عند الساعة الـ6:10 مساء. ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز الـ 12 بـ 14 نقطة.

وفي آخر مواجهات اليوم يلتقي الأهلي صاحب المركز الـ 3 بـ 23 نقطة نظيره أبها الذي يحتل المركز الـ 6 وفي رصيده 20 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الرديف) بجدة عند الـ 8:10 مساء.