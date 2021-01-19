الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، إلى ضرورة تخفيف حدة توترات المنطقة والركون إلى الحوار البنّاء في حسم المسائل العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، أن صالح استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وتم بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وفقاً للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الرئيس العراقي على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار البنّاء في حسم المسائل العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات، وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق، وحرص أنقرة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار مع الأوضاع التي تمر بها المنطقة

وبحث الجانبان ترسيخ احترام سيادة العراق ودور قواته المسلحة في حماية أمنه وأرضه، وألا تكون منطلقاً للاعتداء على أي أحد، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.