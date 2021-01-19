"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة

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زاد عدد مستخدميه بعد حجبه صفحات ترامب وأنصاره على خلفية أحداث الكابيتول

أعلن مؤسس تطبيق "تلغرام" للتراسل بافيل دوروف حجب مئات المنشورات التي تضمنت دعوات للعنف في الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قال دوروف في منشور على حسابه الرسمي: "إن فريق مراقبي تلغرام بدأ في أوائل يناير بالحصول على مزيد من الرسائل حول النشاط الاجتماعي في الولايات المتحدة".

وتابع: إن الفريق عمل "بحزم" على حجب الحسابات المروجة للعنف، وتم نتيجة ذلك "حجب مئات الدعوات العلنية للعنف الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن "تلغرام" يرحب بالاحتجاج السلمي والمناقشات، لكن شروط استخدام التطبيق تحظر نشر الدعوات للعنف.

يُذكر أن عدد مستخدمي "تلغرام" حول العالم ازداد بشكل غير مسبوق في يناير الجاري بعد قيام المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعي بحجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من أنصاره بعد أن اقتحمت مجموعة من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية حول العالم بشأن حرية التعبير وقواعد نشر وحذف المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.