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تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة

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تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة

واصل السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والممتد حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء أمس حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر اليوم الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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