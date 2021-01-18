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إطلاق اسم الشهيد مجند ربيع فتحي على مدرسة ببني سويف

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إطلاق اسم الشهيد مجند ربيع فتحي على مدرسة ببني سويف إطلاق اسم الشهيد مجند ربيع فتحي على مدرسة ببني سويف

مصراوي Masrawy

10:19 م الإثنين 18 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، على إطلاق اسم الشهيد مجند "ربيع فتحي عبدالعظيم" على مدرسة بقرية معجون مركز سمسطا.

يذكر أن ابن قرية معجون استشهد في حادث ارهابي بسيناء في فبراير من العام الماضي، وجرى تشييع جثمانه في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة.​

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