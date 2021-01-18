الزراعة: متابعة مشروع تطوير الري ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة اجتماعات لمتابعة بعض الملفات المهمة، أولها اجتماع مع ‏رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي ‏لمتابعة ملفي توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية، ‏بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي.

ووجّه القصير، في بيان له اليوم الاثنين، بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة قرى الجمهورية، وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفائتها من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

وأكد وزير الزراعة، أهميه دعم التعاونيات وتطوير الجمعيات ورفع كفاءتها، ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدي دورها بكفاءة خاصه بعد تزوديها باليات كارت الفلاح والذى من المتوقع الانتهاء منه فى الربع الاول من هذا العام.

ووجّه الوزير بضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة، وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج والتفاعل مع مشكلات المزارعين.

واجتمع القصير، مع أعضاء فريق تطوير منظومة الري الحديث لمتابعة آخر تطورات المشروع الذي يجري تنفيذه على مساحة مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري.

وأكد وزير الزراعة، أن المشروع يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروع للانتهاء منه خلال المواعيد المقررة، موضحًا أن الدولة توفر حاليًا التمويل اللازم بالقروض الميّسرة من خلال البنك الزراعي بفائدة 5%.