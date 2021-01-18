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دار الإفتاء المصرية: ندرس ما يُسمى إعلامياً بـ"زواج التجربة" شرعاً وقانوناً

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دار الإفتاء المصرية: ندرس ما يُسمى إعلامياً بـ"زواج التجربة" شرعاً وقانوناً دار الإفتاء المصرية: ندرس ما يُسمى إعلامياً بـ"زواج التجربة" شرعاً وقانوناً
الأزهر يؤكد: اشتراط فاسد لا عبرة به

دار الإفتاء المصرية: ندرس ما يُسمى إعلامياً بـ

قالت دار الإفتاء المصرية، إنها تدرس جوانب ما أطلق عليها اسم مبادرة "زواج التجربة"، وذلك في بيان نُشِر بعد ساعات على نشر مركز الأزهر العالمي للفتاوى، فتوى بإبطاله وتحريمه شرعاً.

وفي بيان له، قال مركز الفتوى بالأزهر: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بـ #زواج_التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلاً ومُحرَّماً".

من جانبها، قالت "دار الإفتاء المصرية": اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلامياً بمبادرة "زواج التجربة"، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

وأفادت دار الإفتاء المصرية: أنَّ هذه المبادرة بكل تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكل جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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