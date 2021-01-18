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"القوى العاملة": تعيين 979 شابًا واستخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة بالمنيا

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"القوى العاملة": تعيين 979 شابًا واستخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة بالمنيا "القوى العاملة": تعيين 979 شابًا واستخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة بالمنيا

مصراوي Masrawy

12:59 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 979 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهما 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن استخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع 85 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية، و14 ألفًا و149 جنيهًا رعاية صحية، ومصروفات بلغت 6472 جنيه.

وأضاف وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بالتفتيش على 416 منشأة، فضلا عن القيام بـ12 حملة تفتيشية، أسفر عنها تحرير 211 محضرًا سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و 27 ندوات توعية (إعرف - إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 34 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 1025 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3549 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 155 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 35 شكوى عمالية، تم تسوية 14 شكوى منها ودياً ، وإحالة 12 شكوى منها للقضاء ، وحفظ شكوى، و 8 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، تم اختبار وتقييم 13 دورة تدريبية بإجمالي 95 متدرب، فضلاً عن تنفيذ 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لـ40 متدرباً.

وعن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.

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