لعرض موقفهم من تنفيذ البرنامج الحكومي.. ٤ وزراء يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان اليوم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي يلقي فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيانًا أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، حضور 3 وزراء، فضلًا عن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية.

وشارك في الجلسة، كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

كان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتَين 26 و27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين لها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها، وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

وناقشت اللجنة العامة، أمس، التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022)، والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.