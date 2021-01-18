ترتدي "الكمامة".. بدء استئناف هدير الهادي على حبسها بقضية الفيديوهات الخادشة للحياء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

بدأت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، نظر استئناف فتاة تيك توك هدير الهادي على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، حيث تستمع المحكمة لمرافعة المدعي بالحق المدني في غرفة المداولة.

ووصلت المتهمة إلى المحكمة ترتدي ملابس السجن البيضاء والكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

ويتولى المحامي عصام الطباخ الدفاع عن المتهمة هدير الهادي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمه أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.