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بالصور..تراكم مياه الأمطار في شوارع بلطيم في كفر الشيخ

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بالصور..تراكم مياه الأمطار في شوارع بلطيم في كفر الشيخ بالصور..تراكم مياه الأمطار في شوارع بلطيم في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

09:41 ص الإثنين 18 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تراكم مياه الأمطار في بعض من شوارعها، إثر تعرض المدينة لهطول أمطار غزيرة، خلال موجة الطقس السئ التي تجتاح محافظة كفر الشيخ، خلال 24 ساعة ماضية.

وأكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه جرى انتشار معدات مجلس المدينة، لرفع مياه الأمطار ليلا، بعد تكليف نواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية ، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطا.

وكلف رئيس مركز ومدينة بلطيم، قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، ومحطات رافع مياه الصرف الزراعي، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك لرفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها بلطيم، وفتح، وتسليك، وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي، واستمرار سير عمل المعدات بكافة أنحاء المدينة والقرى.

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