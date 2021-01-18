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استلام الشقق وعيوب التشطيبات.. جهاز أكتوبر الجديدة يوجه تحذيرًا للحاجزين (صور)

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استلام الشقق وعيوب التشطيبات.. جهاز أكتوبر الجديدة يوجه تحذيرًا للحاجزين (صور) استلام الشقق وعيوب التشطيبات.. جهاز أكتوبر الجديدة يوجه تحذيرًا للحاجزين (صور)

مصراوي Masrawy

08:00 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

وجّه جهاز 6 أكتوبر الجديدة العديد من التحذيرات للحاجزين بمشروعات وزارة الإسكان في المدينة خاصة المقبلين على استلام وحداتهم السكنية.

وحذر المهندس عادل النجار، رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، أصحاب الوحدات السكنية الجاري تسليمها بعدم استلام الوحدة إلا بالشكل المطلوب دون أي ضغوط من الشركة المنفذة.

وأكد النجار لـ"مصراوي"، أنه في حالة وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب يتم تدوينها في محضر المعاينة والذي تم إعداده خصيصا لهذا الأمر لحماية حقوق المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه في حالة عدم التزام الشركة المنفذة بالتسليم في المدة المحددة بمحضر المعاينة يتم تقديم شكوى رسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، مرفق بها صورة بطاقة صاحب الوحدة وعقد التخصيص.

وأشار النجار، إلى أنه تم وقف أعمال الزراعة مؤخرا بالمشروعات، لحين انتهاء أعمال مشروع رافع المياه بطاقة 20 ألف متر مكعب والمتوقع تشغيلة خلال شهرين حتى لا تتأثر كميات مياه الشرب.

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