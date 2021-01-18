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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه وفق قانون تنظيم المركبات في الشوارع، سيتم إصدار تراخيص مزاولة مهنة للسايس.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم، أن كل شخص يعمل بهذه المهنة سيكون لديه كارنيه يحمل اسمه ورقم الترخيص الخاص به وذلك منعا لمحاولات الاستغلال من قبل أشخاص متحايلة.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أنه سيتم تحديد مكان بعينه لكل شخص ولا يجوز له العمل في غيره.

وتابع: "سيتم تحديد زي موحد الشركات ستقوم بتوفيره وبالنسبة للأفراد سيتم إلزامهم بزي موحد، وسيتم وضع علامات إرشادية على الأرض".

وبالنسبة لإمكانية وجود اشتراكات للانتظار، قال: "الاشتراكات واردة في حالات محددة.. والأسعار سيتم تحديدها من قبل اللجنة العليا في المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة للمدن الجديدة".