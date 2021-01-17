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محافظ جنوب سيناء يبحث موقف مشروعات المياه مع رئيس الهيئة

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محافظ جنوب سيناء يبحث موقف مشروعات المياه مع رئيس الهيئة محافظ جنوب سيناء يبحث موقف مشروعات المياه مع رئيس الهيئة

مصراوي Masrawy

10:28 م الأحد 17 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، زيارة لمقر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

والتقى المحافظ خلال الزيارة مع اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشـرب والصرف الصحي، وجرى مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة، لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات التي تواجه مراحل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، خاصةً محطات تحلية المياه الجاري إنشائها.

وناقش المحافظ الدراسة والخطة الخاصة بتغذية المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة المناطق التابعة لمدينة دهب، وأيضًا دراسة من مشروعات التنمية السياحية والبيئية بالمدينة، لكي تتمشى مع خطة تطوير مدينة دهب التي جرى وضعها.

حضر اللقاء المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

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