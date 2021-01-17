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تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في تونس

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تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في تونس تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في تونس

مصراوي Masrawy

10:06 م الأحد 17 يناير 2021

وكالات

شهدت مدن تونسية، بينها العاصمة تونس، مساء الأحد، لليلة الثالثة على التوالي، مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة ومحتجين منددين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، حسبما ذكرت "العربية".

واندلعت مواجهات مساء الأحد، ولليلة الثانية على التوالي، بين شبان وقوات الأمن في عدد من المدن التونسية في ظل استياء شعبي من تردي الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

تفيد التقارير الواردة من تونس بأن قوات الأمن ألقت القبض على ما يقرب من 240 شخصا على خلفية أعمال شغب وتخريب شابت احتجاجات جرت بالأمس في عدة مناطق بالبلاد على للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكانت ليلة السبت قد شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة التونسية ومحتجين في عدة مدن بالبلاد من بينها العاصمة تونس.

وقال شهود عيان في مدينة سوسة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

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