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مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش الأوضاع الأمنية في دارفور

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مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش الأوضاع الأمنية في دارفور مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش الأوضاع الأمنية في دارفور

مصراوي Masrawy

10:01 م الأحد 17 يناير 2021

وكالات

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، جلسة طارئة، بالقصر الجمهوري مساء اليوم الأحد، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحث خلالها تطورات الأوضاع بولاية غرب دارفور، وعلى الحدود الشرقية للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع،قوله إن المجلس ناقش الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على أحداث مدينة الجنينة، واستمع إلى تنوير أمني من الجهات المختصة عن مجمل الأوضاع التي أدت إلى أحداث الجنينة، وراح ضحيتها عدد من أطراف النزاع ومواطنين أبرياء وأفراد من القوات النظامية التي تدخلت للسيطرة على الموقف.

وثمن الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية والنظامية بالولاية لاحتواء الموقف وكذلك الجهود الرسمية والشعبية التي بذلت لتهدئة الأوضاع، موضحاً أن المجلس وقف على حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت وفقاً للتقديرات والإحصائيات.

وأعلن وزير الدفاع عن اتخاذ المجلس عدة قرارات منعًا لتكرار مثل هذه الأحداث تمثلت في، إرسال تعزيزات أمنية لتأمين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبسط الأمن والسيطرة، وتشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقيق في الأحداث وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها، إلى جانب إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث،والبدء الفوري في إكمال انتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين، وتنفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن، فضلاً عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة الخطط الدفاعية والتأمينية لولاية غرب دارفور.

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