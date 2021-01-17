​"آير كايرو" تبدأ في تسيير رحلاتها إلى الدوحة نهاية يناير

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيرن المدني، تشغيل رحلاتها الجوية إلى دولة قطر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 28 يناير الجاري.

وأوضحت آير كايرو في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بناء على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني بدولة قطر، يتعين على المسافرين ضرورة تحميل تطبيق "Ehteraz" قبل السفر، مشيرة إلى أن جميع المسافرين إلى قطر سيخضعون لاختبار مسحة كورونا عند الوصول إلى مطار الدوحة، بالإضافة إلى خضوعهم للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي لمدة 7 أيام.

وأكدت الشركة ضرورة الاحتفاظ بنسخة من الحجز الفندقي عند التوجة لمطار القاهرة، للاطلاع عليها قبل السفر من جانب مسئولي الشركة عند إنهاء إجراءات السفر وقبل الصعود للطائرة.​