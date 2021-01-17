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"مدني جازان": سقوط مقذوف عسكري أطلقه "الحوثي" على قرية حدودية نتج منه إصابة 3 مدنيين

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حالة حرجة واثنتان مستقرتان.. وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.. وتسببت الشظايا بتضرر مركبة

صرَّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان. وعلى الفور تم الانتقال للموقع، ومباشرة الحادث.

وأوضح أنه نتج من ذلك إصابة (3) مدنيين، رجل وطفلَيْن، بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان. وتسببت الشظايا أيضًا في تضرُّر مركبة مدنية، كانت في الموقع. كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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