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القبض على مالك مصنع زيوت معدنية في الإسكندرية

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القبض على مالك مصنع زيوت معدنية في الإسكندرية القبض على مالك مصنع زيوت معدنية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

09:30 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 22000 لتر "جلسرين – ميثانول" غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها
بحوزة مالك مصنع لإنتاج الزيوت المعدنية للمحركات بمحافظة الإسكندرية.

وتم ضبط تلك الكميات قبل إدخالها فى عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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