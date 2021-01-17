مساعدان لبايدن: حفل تنصيب الرئيس سيكون في مكان مكشوف وآمنًا

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واشنطن - (د ب أ)

تعهد مساعدان للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد، بأن يكون حفل تنصيب الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء حدثًا آمنًا على الرغم من التهديدات الأمنية المستمرة.

وقالت كيت بيدنجتون، المتحدثة باسم بايدن لشبكة "أي بي سي" اليوم الأحد: "خطتنا وتوقعنا أن يضع الرئيس المنتخب بايدن يده على الكتاب المقدس، مع أسرته، في الخارج، على الجانب الغربي من مبنى الكابيتول".

وتعرض مبنى الكابيتول، الذي يضم الكونجرس، لهجوم هذا الشهر من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وهناك مخاوف بشأن احتمال حدوث عنف في الأيام المقبلة من جانب متطرفين محليين. ومع ذلك، قالت بيدنجتون إن حفل التنصيب سيجري على درجات خارج مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأشارت إلى أن إجراء حفل التنصيب في مكان مكشوف على درجات المبنى ذاته الذي تعرض للهجوم له قيمة رمزية.

وقالت: "أعتقد أن ذلك سيرسل صورة مهمة للغاية للعالم حول مرونة الديمقراطية الأمريكية".

من جانبه، قال رونالد كلاين، رئيس موظفي البيت الأبيض القادم، لقناة "سي إن إن" الإخبارية "نحن قلقون بالتأكيد بشأن هذه التهديدات". ومع ذلك ، قال كلاين إنه مقتنع بأن الخدمة السرية والقوات "ستحافظ على التنصيب في حد ذاته آمنًا".