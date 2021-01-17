رغم الطقس السيء.. تداول 18 سفينة بضائع في ميناء دمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 18 سفينة، اليوم الأحد، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، وهطول أمطار على مناطق عدة في الإقليم، وتوقف حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر بلغت 1100 طن أسمنت، و13630 طن يوريا و9063 طن فوسفات.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 20630 طن ذرة، و1954 طن صودا و2386 طن فول و5627 طن قمح، و440 رأس ماشية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 102220 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 102505 طنا.