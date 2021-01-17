صحة بني سويف: تحرير 590 محضرًا لمنشآت طبية خلال عام

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن إدارة التفتيش الصيدلي نفذت على مدار العام الماضي 2020، حملات مكثفة على 3 آلاف و802 صيدلية عامة، و48 مخزن، و72 صيدلية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، و39 صيدلية في المراكز الطبية، و47 مكتب رعاية طفل و823 وحدة صحية، و37 صيدلية خاصة، و122 مخزن أدوية.

وأنه جرى خلال تلك الحملات تحرير 356 محضرًا لمؤسسات ومنشآت صيدلانية، وفحص 25 من أحراز في مجال قضايا ضبط الأدوية غير المرخصة والمغشوشة، وتحرير 234 محضرًا إداريًا لصيدليات لمخالفة القانون، و4 محاضر لمخالفة اللافتة بسلاسل الصيدليات، في حين جرى ترخيص 124 صيدلية ومخزن للأدوية.