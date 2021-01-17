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الغيابات تعصف بالأهلي قبل مواجهة أبها الثلاثاء المقبل

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الغيابات تعصف بالأهلي قبل مواجهة أبها الثلاثاء المقبل الغيابات تعصف بالأهلي قبل مواجهة أبها الثلاثاء المقبل

الغيابات تعصف بالأهلي قبل مواجهة أبها الثلاثاء المقبل

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي غياب رباعي الفريق الأول لكرة القدم إدريس فتوحي والألماني ماركو مارين وطلال العبسي وعثمان الحاج عن مواجهة أبها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" أنفوجرافيك يكشف فيه الحالة البدنية والصحية للاعبين المصابين في صفوف الفريق الكروي الأول.

حيث أكد أن المحترف المغربي إدريس فتوحي بدأ بالجري حول المضمار ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي المعد له بإشراف الجهاز الطبي في النادي، مشيرًا إلى أن متوسط الميدان سيدخل التدريبات الجماعية للفريق بعد (10) أيام من الآن.

وأشار إلى أن الألماني ماركو مارين يعاني بسبب وجود حصوة في الكلى والحالب وهو في انتظار تقرير الجهاز الطبي للسماح له بالمشاركة في التدريبات.

واقترب اللاعب طلال العبسي من العودة للتدريبات بعد أن دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي فمن المقرر مشاركته في التدريبات الجماعية بعد أسبوع، أما اللاعب عثمان الحاج فما زال يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، فهو يحتاج إلى أسبوعين قبل أن يشارك في تدريبات الفريق.

في حين أن مشاركة المحترف الغاني صامويل أوسو في مباراة الثلاثاء واردة على الرغم من غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب ارتفاع في درجة الحرارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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