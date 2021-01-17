لم يظهر منذ حلف اليمين.. مصطفى بكري يكشف حقيقة مرض علي عبدالعال

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال النائب مصطفى بكري، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، لم يشعر بأي ضيق بعد عدم إعادة انتخابه رئيسًا للبرلمان الحالي.

وكشف بكري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن عبدالعال قال له "إن ما حدث أمر طبيعي فأنا رجل دولة، وأعرف أن لكل مرحلة رجالها.. وأخدم وطني في أي موقع".

وأوضح بكري أن أكثر ما يؤلم الدكتور علي عبدالعال، هي الشائعات التي يرددها البعض حول مرضه ودخوله المستشفى، كذلك ما تردد حول استقالته من البرلمان، قائلًا: "أتواصل معه يوميًا وهو يقضي حياته بشكل طبيعي في منزله".

يذكر أن آخر ظهور لعبدالعال في البرلمان، كان في الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضي.

وفاز المستشار حنفي جبالي برئاسة المجلس بعد حصوله على 508 أصوات متغلبًا على 3 مرشحين نافسوه في انتخابات رئاسة البرلمان.