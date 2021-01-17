أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس المخابرات ينقل رسالة من الرئيس لنظيره الفلسطيني

Print
رئيس المخابرات ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني رئيس المخابرات ينقل رسالة من الرئيس لنظيره الفلسطيني

مصراوي Masrawy

08:33 م الأحد 17 يناير 2021

(أ ش أ):

نقل اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء زيارته إلى مدينة رام الله الفلسطينية، رسالة من الرئيس عبدالفتاح ، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضمنت تأكيد ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، وحِرص على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.

واستعرض الرئيس أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، كما وجّه الشكر للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

كما عقد رئيس المخابرات العامة - خلال الزيارة - لقاء مع رئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية، لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية