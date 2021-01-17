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البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة

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البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة

مصراوي Masrawy

06:37 م الأحد 17 يناير 2021

(مصراوي):

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الأحد، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، ويعد هذا المشروع هو اول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وأرسل مجلس النواب مشروع القانون الى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه.

وأكد التقرير البرلماني، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم في ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق.

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