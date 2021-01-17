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زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا"

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زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا"

مصراوي Masrawy

06:26 م الأحد 17 يناير 2021

(مصراوي):

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، ردًّا على النائب محمد عبدالعليم داود: "أنا رجل هادئ وصوتي منخفض وأدائي ليس مسرحيًّا".

وأكد رئيس الأغلبية النيابية أن هناك بعض الكلمات لا يمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، مضيفًا: "هناك كلمات لا يمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد أو التعقيب، الدولة والنواب وكل الجهات لا تخدع أُسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم".

وتابع رشاد موجهًا حديثه إلى النائب عبدالعليم داود: "النائب وضع تاريخًا محددًا، وقال إن كل ما قبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لا يمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومَن يعاونها من العناصر الإرهابية والمتطرفة".

وهو ما رد عليه داود: "أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرًّا 30 عامًا، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير".

وكان قبلها قد قال داود إنه لا بد من وجود استراتيجية طويلة المدى لمحاربة الارهاب، مضيفًا: "كل الأموال التي تم تهريبها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تمت سرقتها وكل المصانع التي نُهبت، كل هذا هو وقود الإرهاب".

وأضاف: "كل إعلام فاسد يمول الإرهاب، لا بد من إعلام يحترم ويقوم بتوعية عقل المواطن المصري".

وشدد داود، خلال الجلسة العامة اليوم، على أن عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب؛ يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، يجب أن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، وأن يقدم محتوى يحترم عقل المشاهد.

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