محافظ القليوبية يبحث مع وفد وزارة التخطيط آليات تطوير المراكز التكنولوجية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء القليوبية.

حضر الاجتماع، اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بها ومديري الشئون القانونية والمالية.

وقال اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية أصبحت جاهزة لتنفيذ التطوير المطلوب في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأعلى جودة ممكنة، وتوفير الوقت والجهد، موضحا أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز وتقييم الأداء للعاملين واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في مجال المتابعة للأرشفة، بحيث تساعد المسئولين على متابعة المكاتبات الواردة والصادرة، وكذلك الاطلاع على الشكاوى الواردة من المواطنين بصفة مستمرة وتقييم أداء العاملين من خلالها مع المتابعة المستمرة لمستوى تقديم الخدمة، وذلك تحقيقاً لأهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

يذكر أن تطبيق نظام الشباك الواحد يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل، والتطبيق الموجود على الموبايل ، كما أنه جاري بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية، وإنما يحصل المواطن على الخدمة ويستفيد منها من خارج مكان العمل من خلال استخدام تطبيق مميكن واتباع خطوات محددة، حيث يستعلم المواطن عن خدمته من منزله من خلال الانترنت عن طريق الموقع www.lgs.org.eg او من خلال برنامج QR reader (القاريء السريع) أو من خلال النداء الآلي، لاسيما في ظل الظروف الحالية من تداعيات انتشار فيروس كورونا.