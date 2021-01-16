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حقيبة مجهولة تثير القلق وتتسبب في وقف جزئي لمدرج بمطار فرانكفورت

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حقيبة مجهولة تثير القلق وتتسبب في وقف جزئي لمدرج بمطار فرانكفورت حقيبة مجهولة تثير القلق وتتسبب في وقف جزئي لمدرج بمطار فرانكفورت

مصراوي Masrawy

11:31 م السبت 16 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

انتهت مساء اليوم السبت، عملية للشرطة الألمانية في مطار فرانكفورت قامت بها على خلفية العثور على حقيبة مجهولة الهوية.

وقالت الشرطة الألمانية على موقع تويتر: "إن المناطق التي كانت مغلقة أعيد فتحها بالتتابع من جانب الشرطة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الحركة لبعض الوقت."

كانت أجزاء من المدرج رقم 1 في مطار فرانكفورت، ومحطة القطارات الإقليمية المرتبطة به أغلقت، مساء اليوم السبت.

وقالت الشرطة الاتحادية إن سبب ذلك يرجع إلى العثور على حقيبة بلا صاحب تبين فيما بعد أنها لا تمثل خطرًا.

وألقت السلطات القبض على شخصين ويجري البحث عن ثالث. ولم تدل السلطات بأية تفاصيل أخرى عن خلفيات القبض على هؤلاء الأشخاص حتى الآن.

وبحسب شركة فرابورت التي تتولى تشغيل المطار لم تتأثر محطة القطارات الخاصة بالمسافات البعيدة بعملية الإخلاء التي تمت.

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