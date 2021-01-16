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غرامة وتعويض.. معاقبة جهة حكومية اعتدت على حقوق فكرية لأحد الأفراد

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غرامة وتعويض.. معاقبة جهة حكومية اعتدت على حقوق فكرية لأحد الأفراد غرامة وتعويض.. معاقبة جهة حكومية اعتدت على حقوق فكرية لأحد الأفراد
بلغت 30 ألف ريال بعد استخدامها مصنفًا مرئيًا دون الحصول على إذن صاحبه

غرامة وتعويض.. معاقبة جهة حكومية اعتدت على حقوق فكرية لأحد الأفراد

غرمت الهيئة للملكية الفكرية، إحدى الجهات الحكومية نتيجة تعديها على حقوق ملكية لأحد الأشخاص، وفرضت له تعويضًا عما لحق به.

وفي التفاصيل؛ أعلنت "الهيئة" أنه ثبت تعدي جهة حكومية على مصنف مرئي لأحد الأفراد، واستعماله دون الحصول على إذن خطي من مالك الحقوق، وتم تغريم الجهة بمبلغ خمسة آلاف ريال، مع فرض تعويض للمدعي كحق خاص بمبلغ (25.000) ريال.

وشددت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيان أو فرد على إذن خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية تعود له، وذلك لتجنب العقوبات واحترامًا لحقوق الملكية الفكرية.الملكية الفكرية الهيئة السعودية للملكية الفكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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