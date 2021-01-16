30 يناير.. الحكم في دعوى عرض اتفاقية مبادئ سد النهضة على البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،اليوم السبت، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور لجلسة ٣٠ يناير الجارى.

وطالب المحامي في دعواه بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.

وكانت مصر وقعت على اتفاقية المبادئ بينها وبين إثيوبيا والسودان لضمان الحصة المائية .