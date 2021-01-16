الرييعي ينتظم في تدريبات الاتفاق.. والمالكي وغازي يواجهان الإعلام للحديث عن مباراة الرائد

★ ★ ★ ★ ★

انتظم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق سعيد الرييعي في تدريبات الفريق التي استأنفها مساء اليوم السبت على ملعب عبدالله الدبل بالنادي. وأقام لاعبو الفريق ممرًّا ترحيبيًّا للرييعي قبل بداية التدريب، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين استرجاعية للمجموعة التي شاركت في مباراة الباطن، وتخللها اللعب بكرة القدم على شبكة الطائرة، فيما أدى بقية اللاعبين تماريـن لياقية بالكرة، ثم قسّم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتَين لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية. واختُتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، إلى جانب الظهير الأيسر فهد غازي، مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ 5:30 من مساء يوم غد الأحد بقاعة المؤتمرات بالنادي؛ وذلك للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021.الاتفاق الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين