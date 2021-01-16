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اليوم الثالث على التوالي.. إندونيسيا تشهد ارتفاعًا في إصابات كورونا

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اليوم الثالث على التوالي.. إندونيسيا تشهد ارتفاعًا في إصابات كورونا اليوم الثالث على التوالي.. إندونيسيا تشهد ارتفاعًا في إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

06:37 م السبت 16 يناير 2021

جاكرتا - ( د ب أ )

سجلت إندونيسيا، أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، فى الوقت الذى تتأهب فيه الإندونيسية للبدء فى برنامج التطعيم الشامل ضد مرض (كوفيد–19) الذى يسببه الفيروس فى الأسبوع الحالى .

وأعلن أكبر فى منطقة جنوب شرق آسيا عن تسجيل 12 ألفا و818 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة حتى منتصف نهار أمس الجمعة، وهي أكبر نسبة منذ بدء تفشي المرض، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 882 ألفا و418 حالة، بينما توفى نحو 238 شخصا خلال نفس الفترة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 ألفا و484 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن إندونيسيا ربما تسمح للأشخاص الذين تم إعطائهم اللقاح بالسفر جوا دون اختبارات للكشف عن (كوفيد–19)

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مصراوي Masrawy

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