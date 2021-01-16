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هونج كونج تصف أحدث العقوبات الأمريكية بـ"المجنونة والمُخزية"

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هونج كونج تصف أحدث العقوبات الأمريكية بـ"المجنونة والمُخزية" هونج كونج تصف أحدث العقوبات الأمريكية بـ"المجنونة والمُخزية"

مصراوي Masrawy

12:53 م السبت 16 يناير 2021

هونج كونج- (د ب أ):

وصفت حكومة هونج كونج، السبت، جولة جديدة من العقوبات الأمريكية، بحق 6 من مسؤولي هونج كونج والصين بأنها "مجنونة ومخزية".

ومن بين هؤلاء الذين صدرت العقوبات بحقهم مدير مكتب الأمن الوطني التابع للحكومة المركزية الصينية ومندوب هونج كونج الوحيد لدى اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني .

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة العقوبات متهمة المسؤولين بالتورط في عمليات اعتقال جرت في أوائل يناير وطالت 53 من نشطاء الديمقراطية بموجب قانون جديد للأمن الوطني .

وفي بيان، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات بسبب "لإكراه الأفراد واعتقالهم واحتجازهم أو سجنهم بموجب سلطة (القانون) أو تطويره أو تبنيه أو تنفيذه".

ودعا بومبيو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص وإدان جمهورية الصين الشعبية بسبب "تصرفات تقوض الحريات والعمليات الديمقراطية في هونج كونج".

وهذه الخطوة هي الأحدث بين مجموعة من الإجراءات اتخذها البيت الأبيض لمعاقبة الصين بعدما فرضت بكين قوانين الأمن الوطني في هونج كونج العام الماضي. وألقى القانون بالشكوك على ما إذا كانت المستعمرة السابقة يمكنها "التمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي" التي تم وعدها بالحصول عليها قبل إعادتها بريطانيا للصين في 1997، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدأت الولايات المتحدة إبطال "الوضع الخاص" الذي كانت تتمتع به المدينة وفرضت أيضا عقوبات على المسؤولين بما في ذلك الرئيسة التنفيذية كاري لام، بحسب بلومبرج.

وقالت حكومة هونج كونج في بيان ردا على العقوبات : "تصرفات الولايات المتحدة تظهر ازدواج المعايير والنفاق، ناهيك عن الخرق الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية"، بحسب بلومبرج.

وأضافت أن الحجة التي تستخدمها أمريكا لفرض العقوبات على المسؤولين "ضعيفة" و"بالكاد يمكن أن يقف أمام الطعن".

وقالت الرئيسة التنفيذية كاري لام: "أنا وزملائي نؤدي مهمة كريمة تتمثل في منع ووقف و معاقبة التصرفات والأنشطة التي تعرض الأمن الوطني للخطر بموجب القانون. ولن ترهبنا (الاجراءات الامريكية).

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