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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد

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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد

مصراوي Masrawy

11:55 ص السبت 16 يناير 2021

الخرطوم- أ ش أ:

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إلى تشاد؛ في زيارة تستغرق يوما واحدا، يرافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي - أن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى تشاد تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وكان في وداع دقلو بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، والسفير التشادي بالخرطوم عبد الكريم كبيرو، وعدد من المسئولين بالدولة.

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