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لتحسين معيشة 60 مليون مواطن.. تشريع جديد لتوفير معاش للعمالة غير المنتظمة

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لتحسين معيشة 60 مليون مواطن.. تشريع جديد لتوفير معاش للعمالة غير المنتظمة لتحسين معيشة 60 مليون مواطن.. تشريع جديد لتوفير معاش للعمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

10:36 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد حول أوضاع العمالة غير المنتظمة في ، لافتا إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو توفير معاش للعمالة غير المنتظمة بقصد تحسين أوضاع معيشتهم.

وقال محسب، في بيان، إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في هذا الصدد، لافتا إلى أنه سيناقش آلية توفير ميزانية خاصة لمعاش جديد يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، خاصة وأن هناك الكثير من التحديات تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم أجمع حاليا بسبب تفشي الأمراض والأوبئة لعل آخرها انتشار .

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيطالب بعقد جلسات استماع لسماع الآراء المختلفة حول ماهية القانون الجديد بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وترفع من مستوى معيشة المواطنين.​

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مصراوي Masrawy

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