على أرض مهرجان المؤسس للصقور بملهم.. "الشهري" يخطف شوطي "آد"

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25 ألف ريال خصصها النادي لخمسة متسابقين في كل شوط ضمن "الملواح"

خطف الصقّار يزيد الشهري، أمس الجمعة، المركز الأول في الشوط الأول من أشواط "آد" ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تقام في أسبوعها الأول، وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز الشهري عن صقره "سحاب" في شوط "جير شاهين فرخ"؛ حيث قطع السباق في 23 ثانية و471 جزءًا من الثانية، محققاً جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال.

وخصص النادي 25 ألف ريال، يفوز بها خمسة متسابقين في كل شوط، وقد فاز بالمركز الثاني المتسابق نشمي العتيبي، بصقره "منوخ"، الذي قطع المسافة في 26 ثانية و754 جزءًا من الثانية محققًا جائزة قدرها 6 آلاف ريال، وجاء ثالثاً منصور الخليف عن صقره "عليا" الذي قطع مسافة المسابقة 400 متر في 27 ثانية و186 جزءًا من الثانية، محققًا 5 آلاف ريال، فيما حصد خالد الداهر 4 آلاف ريال بعد تربعه على المركز الرابع عن صقره "جزلة"، في 28 ثانية و216 جزءًا من الثانية، وذهب المركز الخامس للصقر RBJ لفهد الدوسري بعد قطعه للمسافة في 54 ثانية و575 جزءًا من الثانية، محققًا جائزة بقيمة 3 آلاف ريال.

وحملت أشواط السباق هذا الأسبوع اسم "مجموعة آد (add) لإدارة الفعاليات"، والتي ترعى شوطي الأسبوع الأول في إطار مساهمتها للحفاظ على تلك الهواية التراثية الأصيلة، ومشاركة منها في دعم الفعاليات والأنشطة التي تفيد المجتمع.

وقال عبدالعزيز المقيطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة "آد": إن دعم القطاع الخاص لهذه المسابقات التراثية يأتي من منطلق الإيمان التام بما توليه قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من رعاية واهتمام بهواية الصقور، ولما لهذه الهواية من مكانة كبيرة كإرث سعودي يتجدد عبر الأجيال.

وتعد مجموعة "آد" من المجموعات الرائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، الثقافية والعلمية والتراثية، التي تعنى بتجديد الإرث الثقافي وتعزيز التعلق به.

وينظم نادي الصقور السعودي فعاليات مسابقة الملواح، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجوائز تصل إلى 400 ألف ريال، وجاء إطلاق نادي الصقور لهذا السباق حرصًا منه على استمرارية الهواية التي يعتز بها السعوديون كتراث عربي عريق، وعلى استمرار تواصل الصقارين وعدم انقطاعهم عن هوايتهم الأصيلة.