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"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن

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"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن "فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

06:00 ص السبت 16 يناير 2021

واشنطن- (أ ش أ):
ذكر موقع (فيسبوك) أنه سيقوم بحظر كل الإعلانات عن تنظيم فعاليات في واشنطن العاصمة بالقرب من مبنى الكونغرس والبيت الأبيض، خلال يوم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن ذلك يأتي وسط إجراءات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمريكية؛ لتأمين حفل التنصيب.

وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر أثناء يوم التنصيب، وتخشى السلطات من تكرار سيناريو اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير، من قبل متظاهرين مناصرين للرئيس الأمريكي دونالد .

وطالب مسؤولو الدفاع في واشنطن من حكام الولايات إرسال مزيد من قوات الحرس الوطني؛ لتأمين العاصمة أثناء التنصيب.

ومن المتوقع أن تجري بعض فعاليات التنصيب بشكل افتراضي، نظرا لانتشار المستجد.

وكان الكونجرس قد صادق على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد أن أخلت الشرطة المبنى من المتظاهرين.​

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