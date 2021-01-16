مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي

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مصراوي Masrawy

أعاد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي الحياة الرهبانية لمنطقة القلالي بعد أن اندثرت منها لمدة 12 قرنًا من الزمان.

وافتقد الأنبا المنطقة التي يقع بها دير القديس مكاريوس السكندري المندثر ولم يكن يعلم أنها منطقة القلالي، فقط كان يعلم أن ثلاثة من المراكز الرهبانية الكبرى عبر التاريخ تقع في المنطقة الشمالية وهي:

- منطقة الإسقيط (وادى النطرون) والتي أسسها القديس أبو مقار الكبير.

- منطقة جبل نتريا.. والتي أسسها القديس أمونيوس.

- منطقة جبل القلالي.. التي أسسها القديس بموا والقديس مكاريوس السكندري، وجميعها تأسست في غضون القرنين الثالث والرابع.

ووجد الأنبا باخوميوس مجموعة من العمال فصلى لهم قداس في المزرعة التي كانوا يعملون بها، سافر بعدها بفترة إلى سويسرا وأثناء استقلاله الطائرة وجد في إحدى المجلات الأجنبية مقالًا بعنوان "kellia" يتحدث عن منشوبيـات جبل القلالي والحفريات التي تجري فيها بواسطة البعثة السويسرية والبعثة الفرنسية، والمقال يُعّرِف القارئ بهذه المنطقة وقيمتها الأثرية الكبيرة، ثم يُختتم بنداء إنساني للعالم للتبرع للمساهمة في حفريات منطقة القلالي.

ويقول الأنبا: "عندما اشترينا هذه الأرض لم يدر بخلدي أنها ستكون يومًا ديرًا للقديس مكاريوس السكندري". ​