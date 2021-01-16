أخبار عاجلة

ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

Print
تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

12:43 ص السبت 16 يناير 2021

وكالات:
أفادت "سي إن إن" الأمريكية، بأن رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة، نانسي بيلوسي، سترسل مذكرة عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكانت وكالة أسوشيتيد برس، قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ، فضلا عن استعداد الحرس الوطني لتأمين مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، المقررة 20 يناير.
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أكد أنه لن يحضر تنصيب بايدن برئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير.
وتصاعد التوتر في الولايات المتحدة مؤخرا، بعد أعمال شغب قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونجرس الأمريكي.
ويعتبر مدعون أمريكيون أن أنصار الرئيس دونالد ترامب كانوا يسعون إلى "القبض على مسؤولين واغتيالهم" أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي، وفق ما جاء في وثائق قضائية.
ويطلب ملف قدّمته وزارة العدل إلى محكمة أن تبقي قيد الحجز جايكوب تشانسلي وهو من أتباع الحركة التي تتبنى نظرية المؤامرة "كيو أنون" التُقطت له صورة وهو عاري الصدر بزي شامان (مشعوذ في الطقوس الشامانية) وعلى رأسه قرنان أثناء أعمال الشغب في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
وكتب المدعون بشأن الهجوم الذي وقع في السادس من يناير، "أدلة دامغة من بينها أقوال تشانسلي وأفعاله في الكابيتول، تُظهر أن هدف مثيري الشغب في الكابيتول كان القبض على مسؤولين من الإدارة الأمريكية واغتيالهم".
وقالوا إن تشانسلي البالغ 33 عاماً ترك رسالة موجهة إلى بنس على منصة مجلس الشيوخ حيث وقف نائب الرئيس قبل بضع دقائق، كتب فيها: "الأمر ليس سوى مسألة وقت، العدالة قادمة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016

ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016

وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

شبكة عيون الإخبارية