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تحقيقات جديدة في فرنسا ضد الرئيس الأسبق ساركوزي على خلفية قضايا فساد

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تحقيقات جديدة في فرنسا ضد الرئيس الأسبق ساركوزي على خلفية قضايا فساد تحقيقات جديدة في فرنسا ضد الرئيس الأسبق ساركوزي على خلفية قضايا فساد

مصراوي Masrawy

11:11 م الجمعة 15 يناير 2021

باريس - (د ب أ):
يجري القضاء الفرنسي في الوقت الراهن تحقيقات في الأنشطة الاستشارية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ارتبطت فيما يرجح بقضايا فساد.
وقالت وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة إن هذه التحقيقات الأولية تتعلق بأمور منها اتهامه بممارسة استغلال النفوذ بصورة غير مشروعة.
وأكدت دوائر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن التحقيقات فتحت بالفعل دون أن تتطرق إلى تفاصيل.
وطالما استهدف القضاء الفرنسي الرئيس الاسبق ساركوزي 65 عام، على خلفية قضايا فساد.
وكان الادعاء العام طالب خلال القضية المثيرة للرأي العام عن تلقي ساركوزي رشى وتورطه في استغلال النفوذ والتي عقدت جلستها في ديسمبر الماضي، بسجن الرئيس الأسبق أربعة أعوام.
ويتهم الادعاء العام الفرنسي ساركوزي بمحاولة من خلال محاميه معرفة أسرار التحقيق عبر محام كبير.
ومن المقرر إعلان الحكم على ساركوزي الذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012 أول مارس المقبل.

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