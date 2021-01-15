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شرطة حائل تطيح بمقيمين قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات

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شرطة حائل تطيح بمقيمين قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات شرطة حائل تطيح بمقيمين قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات
جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية كافة وإحالتهما للنيابة العامة

شرطة حائل تطيح بمقيمين قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات

كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، وآخر من الجنسية الأفغانية، في العقدين الخامس والسادس من العمر.

وأضاف النقيب النصار أنه تم القبض عليهما أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة، وتم ضبط المركبة المستخدمة، التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة حائل النيابة العامة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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