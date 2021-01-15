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الاتحاد الأفريقي يُكَرم الرئيس على دوره في إطلاق منطقة التجارة

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الاتحاد الأفريقي يُكَرم الرئيس السيسي على دوره في إطلاق منطقة التجارة الاتحاد الأفريقي يُكَرم الرئيس على دوره في إطلاق منطقة التجارة

مصراوي Masrawy

10:55 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

تقديرًا لجهود الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع يناير الجاري، نظم الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي حفل تكريم لرئيس الجمهورية وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، حيث تسلم السفير أسامة عبدالخالق، سفير جمهورية العربية في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، جائزة القطاع الخاص الأفريقي نيابةً عن رئيس الجمهورية.

أكد السفير المصري ما أولاه رئيس الجمهورية من اهتمام ومتابعة حثيثة لإجراءات إطلاق هذه المنطقة خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة.

يُذكر أن فترة رئاسة رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في يوليو 2019، حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصولاً إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري.

وشهد حفل التكريم، والذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها مجلس الأعمال الأفريقي وغرفة تجارة عموم أفريقيا واتحاد غرف تجارة غرب أفريقيا وغرفة تجارة شرق أفريقيا، تقديم الجوائز للشخصيات البارزة التي لعبت دورًا محوريًا في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

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