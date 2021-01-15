الكنيسة الكاثوليكية تغلق باب تقديم أعمال مسابقتها الفنية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت اللجنة المصرية للعدالة والسلام، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، عن المهرجان الخامس لمسابقة "ارسم سلامك بإيدك"، تحت شعار "فرض علينا فيروس كورونا التباعد الاجتماعي، والعزلة، وترك الكنائس"، وتدور المسابقة حول التعبير عن الكيفية التي تنشر فَيْهَا السلام في محيط المجتمع رغم فيروس كورونا، في الأسرة والشارع والمستشفى والمدرسة والملعب، على أن ينتهي موعد تقديم الأعمال اليوم الجمعة.

وأوضحت اللجنة، أنه منذ مارس عام 2020 ظهر فيروس مميت يهدد البشرية جمعاء: "عانينا ومازلنا في تهديد بهذا الوباء للسلام الاجتماعي، وفرض علينا التباعد الاجتماعي، والعزلة وتركنا الجوامع والكنائس خوفًا من العدوى؛ وتوقفت الحياة في ربوع مصر".

وتابعت: "في هذا الإطار ستنطلق مسابقة ارسم سلامك بإيدك لعام 2021؛ ولقد رددنا كثيرًا في الأعوام الخمسة الماضية كيف أن الأطفال هم الذين يصنعون السلام، لذا حاول أن تعبر عن الكيفية التي تنشر فَيْهَا السلام من حولك في محيط مجتمعك رغم فيروس كورونا اللعين وذلك في الأسرة والشارع والمستشفى في المدرسة والملعب".