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البابا تواضروس يصل دير القديس مكاريوس بجبل القلالي لتدشين كاتدرائية جديدة غدًا (صور)

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البابا تواضروس يصل دير القديس مكاريوس بجبل القلالي لتدشين كاتدرائية جديدة غدًا (صور) البابا تواضروس يصل دير القديس مكاريوس بجبل القلالي لتدشين كاتدرائية جديدة غدًا (صور)

مصراوي Masrawy

10:38 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):
يدشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السبت، كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

ووصل البابا تواضروس، دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي مساء اليوم، وكان في استقباله الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية وعدد من الآباء الرهبان، كما اجتمع البابا مع الأنبا باخوميوس عقب وصوله ودار بينهما حديث ودي.

وصلى البابا صلاة الشكر لدى وصوله دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لتدشين الكاتدرائية الكبرى به غدًا، وصلى أمام مذبح الدير.

وعقب ذلك، التقطت الكاميرا صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني مع عدد من أحبار الكنيسة ورهبان دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وتعد زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ثاني زيارة لقداسته للدير، كانت الزيارة الأولى يوم 19 فبراير من عام 2018 وكانت أيضًا بغرض التدشين، حيث دشن قداسته وقتها الكنيسة الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان والتي تحمل اسم الثلاث مقارات القديسين.

ومن المقرر أن يدشن قداسته غدًا كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري.

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