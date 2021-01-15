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تناقش تحديث الخط الأول للمترو.. "نقل النواب" تبدأ عملها غدًا السبت

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تناقش تحديث الخط الأول للمترو.. "نقل النواب" تبدأ عملها غدًا السبت تناقش تحديث الخط الأول للمترو.. "نقل النواب" تبدأ عملها غدًا السبت

مصراوي Masrawy

10:37 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أول اجتماع لها صباح غدٍ السبت، بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين جمهورية العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، والمعروف بمترو المرج حلوان.

ويعد اجتماع اللجنة غدًا السبت هو الأول لها، والأول بين كافة اللجان النوعية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة- مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

وتستهدف الاتفاقية إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

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