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رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام

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رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام

مصراوي Masrawy

10:36 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

على الرغم من قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس بقصر القداسات على الكهنة ومنع حضور المصلين بالقاهرة والإسكندرية، واقتصار مختلف إيبارشيات الجمهورية على نفس القرار أو تقليل عدد القداسات وجعلها بالحجز المسبق، إلا أن الأيام الأربعة الأخيرة شهدت وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا.

وتوفى أمس الأب القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، إثر إصابته بعدوى المستجد، عن عمر تجاوز 67 سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من 26 سنة.

وولد الأب الراحل يوم 8 سبتمبر 1953 وسيم كاهنًا يوم 16 يونيو 1994 ونال رتبة القمصية يوم 19 ديسمبر 2015.

كما توفى الأب القس إشعياء عزيز كاهن كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والأنبا بيشوي بالخصوص، التابعة لإيبارشية شبين القناطر بالقليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفى الأب الراحل من عمر 54 عامًا، قضى منها حوالي خمس سنوات فقط في الخدمة الكهنوتية، حيث ولد يوم 1 أبريل 1967 وسيم كاهنًا يوم 9 نوفمبر 2015.

كما توفى القمص إرميا بشير كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، عن عمر تجاوز 69 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 23 سنة، إثر إصابته بالفيروس.

وولد الأب الراحل يوم 4 يناير 1952، وسيم كاهنًا في 5 ديسمبر 1997، ونال رتبة القمصية في 23 مارس 2013.

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مصراوي Masrawy

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