مصراوي Masrawy
10:51 م الجمعة 15 يناير 2021
كتب - محمد شعبان:
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عاصم الداهش في الإيقاع بمسن انتحل صفة ضابط بإحدى الجهات، مارس من خلالها أعمال النصب والتزوير.
التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة، توصلت إلى أن المتهم احتراف تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية مستخدما أختاما مقلدة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
لم يكتف المتهم بالنصب على المواطنين بل أقرب الناس إليه، إذ تظاهر بعمله كضابط بخلاف الحقيقة مستغلا حنكته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.
منذ أسبوع، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم في مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وذلك عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة.
وتم اقتياده إلى مقر التحقيق للوقوف على نشاطه قبل عرضه على النيابة وحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.