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مُسن بدرجة نصاب.. ان­تحل صفة ضابط بإحدى الجهات وكذب على أسرته لسنوات

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مُسن بدرجة نصاب.. ان­تحل صفة ضابط بإحدى الجهات وكذب على أسرته لسنوات مُسن بدرجة نصاب.. ان­تحل صفة ضابط بإحدى الجهات وكذب على أسرته لسنوات

مصراوي Masrawy

10:51 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عاصم الداهش في الإيقاع بمسن انتحل صفة ضابط بإحدى الجهات، مارس من خلالها أعمال النصب والتزوير.

التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإد­ارة، توصلت إلى أن ال­متهم احتراف تزوير ال­محررات الرسمية والشه­ادات الجامعية مستخدما أختاما مقلدة مقابل الحصول على مبالغ ما­لية.

لم يكتف المتهم بالنصب على المواطنين بل أقرب الناس إليه، إذ تظاهر بعمله كضابط بخل­اف الحقيقة مستغلا حن­كته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.

منذ أسبوع، تمكنت مأم­ورية من ضبط المتهم في مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وذلك عقب تقنين الإجراءات واستص­دار إذن من النيابة العامة.

وتم اقتياده إلى مقر التحقيق للوقوف على نشاطه قبل عرضه على النيابة وحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

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